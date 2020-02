Rosetti difende Ceriscioli: “Atteggiamento comprensibile. Il governo ha creato confusione”

ACQUAVIVA PICENA – Pierpaolo Rosetti difende Luca Ceriscioli. “Comprendo la posizione del Presidente della Regione Marche, che come molti amministratori si trova a dover prendere decisioni per la tutela dei cittadini, di fronte anche al rischio di essere chiamati a rispondere di una responsabilità ormai oggettiva”.

Il sindaco di Acquaviva non condanna il governatore per lo scontro attuato col premier Conte: “Immaginate se l’ordinanza non fosse mai stata firmata e domani in una scuola si fosse diffuso il virus. Oggi leggeremmo commenti di tutt’altra natura. Spesso anche i sindaci di fronte ad una allerta meteo sono chiamati a decidere se chiudere una scuola e spesso lo fanno per evitare ogni possibile rischio, anche se poi magari il rischio non si dimostra così alto. Quanto all’azione del nostro Governo, personalmente a me lascia perplesso, perché quella, si, ha creato confusione”.

Rosetti si affida all’ironia: “Se è vero che il Premier si definì l’avvocato degli italiani, la prossima volta chieda la delega ai marchigiani prima di fare ricorso. Chiudo ricordando la scelta di fare un passo indietro di Ceriscioli per le prossime elezioni, come risposta a chi vede sempre qualcosa di strano nelle decisioni di una amministrazione”.