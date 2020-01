Rosato boccia Ceriscioli: “La continuità non paga. Non vogliamo schiantarci contro un muro”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A San Benedetto Italia Viva scarica definitivamente Luca Ceriscioli. A bocciare la possibile ricandidatura del governatore uscente è nientemeno che il vicepresidente della Camera Ettore Rosato, intervenuto in sala consiliare.

“Le Marche sono straordinarie, penso che sia un territorio con tante potenzialità. Le prossime elezioni sono un’opportunità, va dato un colpo di reni. La continuità purtroppo non paga, non faccio l’elenco delle cose che non hanno funzionato. Va scritto un progetto di futuro con un protagonista diverso”.

Ecco allora la necessità di individuare un volto nuovo, che dia agli elettori la sensazione di una rottura col passato. “Serve un candidato all’altezza della sfida, che abbia coraggio e determinazione. Dialogheremo con tutti. Non ci si intestardisce e si va a sbattere contro un muro sicuro, noi non ci stiamo. Non conviene a nessuno”.

Il timore diffuso è che un Ceriscioli bis spiani la strada al centrodestra: “Il vostro obiettivo non credo sia avere un presidente della Lega che venga a dirvi come si fa la polenta”, conclude Rosato.