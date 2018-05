Ripatransone, Lucciarini presenta la sua lista: “Persone che conoscono profondamente il contesto”

RIPATRANSONE – La Lista “Ripa Più” presenta ufficialmente la sua squadra. “Un team di lavoro dinamico – spiega il candidato sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi – composto da cittadini pieni di passione per la propria Città e desiderosi di innescare un radicale processo di crescita andando ad operare negli ambiti nei quali Ripatransone è da sempre in grado di esprimere le sue principali vocazioni: Cultura, Industria, Agricoltura, Artigianato, Turismo, Tradizioni”.

A lavorare insieme a Lucciarini per la definizione delle linee programmatiche della Lista saranno Stefania Bruni, Sandro Cardarelli, Dalila Cicchi, Laura Cocci, Piero Ficcadenti, Stefano Fraticelli, Luca Iaconi, Valter Nespeca, Leonardo Perozzi, Alessandro Ricci, Alberto Salvucci e Federica Vittori.

“Il gruppo – spiega il candidato sindaco – è trasversalmente contraddistinto da una profonda conoscenza del contesto ripano, prerogativa imprescindibile ai fini dell’instradamento di un virtuoso cammino di trasformazione di Ripatransone che dovrà necessariamente basarsi su un nuovo modello di interazione con la cittadinanza caratterizzato da confronto e apertura verso i riscontri provenienti dai suoi principali interlocutori”.

“Vogliamo presentarci di fronte ai cittadini come una squadra fatta di persone che hanno a cuore le sorti della propria Città e che credono che le sue incredibili potenzialità saranno il principale motore di crescita e trasformazione”, le parole del Candidato Sindaco Lucciarini De Vincenzi. “Il programma che stiamo strutturando vuole andare a cogliere tutte le importanti opportunità che potranno dare alla nostra Città un futuro di crescita e riscatto basato sui nostri punti di forza. Abbiamo un’occasione unica per tornare ad affermare Ripatransone come una delle più importanti realtà del Piceno e delle Marche, vogliamo dare voce alla comunità facendo sì che torni a credere nelle proprie incredibili capacità per affrontare questo sfidante cammino con entusiasmo, unità ed orgoglio”.