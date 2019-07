Ripa, il cartellone estivo fa litigare maggioranza e opposizione. Progetto Paese all’attacco

RIPATRANSONE – Il cartellone estivo fa litigare maggioranza e opposizione a Ripatransone. “Il sindaco Lucciarini dice che è uno dei programmi più ricchi della storia del paese – affermano i consiglieri di Progetto Paese Antonio De Angelis, Roberta Capocasa, Luca Vitale e Giada Pierantozzi – allora ci siamo messi ad esaminare con attenzione, visto che non siamo né ciechi né sordi, il cartellone nelle manifestazioni estive, per vedere questa ricchezza. Abbiamo pertanto notato che è un cartellone visto e rivisto”.

La minoranza segnala che “l’unica vera ed ottima novità è la tappa del Marche Photo Walk del prossimo 25 agosto, ma non dimentichiamo sicuramente le ottime sagre, con una cucina sopraffina e particolare ed altro del Trivio di Ripatransone e la Sagra della Scottona in Spada organizzata magistralmente in Valtesino di Ripatransone”.

Però aggiungono: “Qualcuno ha la memoria troppo corta per ricordare i cartelloni estivi con il Summer Festival, dove venivano nel nostro paese il fior fiore della musica internazionale. Naturalmente meglio non ricordare visto lo stato di degrado ed abbandono del teatro delle fonti, luogo di queste gioie musicali”.