Rimborsi spese oncologiche, Urbinati chiarisce: “Non speculiamo, i servizi sono da tempo coperti in altre forme. Non cambia nulla”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Far passare per eliminazione di un servizio, un comma di una legge di riordino che abolisce un’altra legge del 1987 è del tutto insensato”. A parlare è il consigliere regionale Fabio Urbinati tirato in ballo dall’assessore sambenedettese Emanuela Carboni relativamente l’abrogazione della legge sui rimborsi per le spese oncologiche.

“Ognuno – spiega Urbinati – è libero di scrivere e commentare, in piena libertà. Un amministratore pubblico ha invece l’obbligo di informarsi e chiedere spiegazioni. Nel merito posso dire che quella legge fu approvata nel lontano 1987, quando la Regione Marche non era coperta territorialmente dalle attuali terapie oncologiche. Oggi in Regione abbiamo una copertura su tutte le aree vaste per tutti i trattamenti e i rimborsi per terapie oncologiche non erogate dalla Regione Marche continuano ad essere coperti (sono pochissimi). Specifico che stiamo parlando di rimborsi chilometrici, gli interventi fatti fuori regione continuano ad essere garantiti come sempre dalla mobilità passiva. Così come prevede la legge. Non speculiamo”.