Rimborsi per i malati oncologici, Assenti tra i firmatari: “E’ un forte segnale per i soggetti fragili che vivono nelle Marche”

ANCONA – C’è il consigliere regionale sambenedettese Andrea Assenti tra i firmatari della proposta di legge che reintroduce il rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche e che è stata approvata all’unanimità nel Consiglio regionale tenutosi nella mattinata di oggi. “La precedente amministrazione, nell’Aprile 2019 – afferma Assenti – aveva abrogato la legge regionale 30/1987 con la quale erano previste provvidenze in favore di soggetti in trattamento radioterapico introducendo un “contributo di solidarietà” che ha generato un vero e proprio caos nella sua applicazione pratica”.

“Numerosi malati oncologici – continua il consigliere regionale – si sono ritrovati estromessi dal programma dei rimborsi e dall’oggi al domani non hanno più ricevuto alcun sostegno. Ad aggravare la situazione la confusione alimentata dalla mancanza di risposte chiare alle innumerevoli domande dei diretti interessati rimaste inevase. Questo fondamentale atto approvato è per me motivo di soddisfazione non tanto per la reintroduzione di un rimborso economico che materialmente supporta le spese, che pure ha una sua fondamentale importanza, ma anche e soprattutto per il segnale forte che viene dato a tutti quei soggetti fragili residenti nei comuni della Regione Marche, affetti da neoplasia, che devono sottoporsi a trattamenti radioterapici e chemioterapici, nonché ad altre prestazioni terapeutiche e chirurgiche finalizzate alle cure oncologiche. Per queste ragioni Fratelli d’Italia ha deciso di mettere la parola fine ad una assurda situazione venutasi a generare per la pessima gestione di chi ci ha preceduti”.

A tutti questi soggetti verranno garantiti:

– rimborsi delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura;

– rimborso delle spese di vitto e alloggio nel luogo di cura, limitatamente al periodo necessario per effettuare le prestazioni, nella misura del settanta per cento, per un importo massimo annuale pari ad euro 1.000,00;

– rimborso delle spese per un eventuale accompagnatore, qualora la sua presenza sia riconosciuta necessaria dall’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), anche in questo caso per un importo massimo annuale pari ad euro 1.000,00.

Per l’attuazione dell’intero programma di rimborso delle spese in supporto delle cure oncologiche, è previsto uno stanziamento di 2 milioni di euro per l’anno in corso (2021) e 2milioni 450mila per ciascuno dei prossimi due anni (2022-2023).