Rimborsi oncologici, parole al veleno: “Le scelte della Regione fanno acqua da tutte le parti”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Assessore alle Politiche Sociali di San Benedetto del Tronto, Emanuela Carboni, fa il punto sulla situazione dei rimborsi ai malati oncologici in una Conferenza Stampa, insieme al Presidente dell’Associazione Bianco Airone Onlus, Ornella Vallesi.

“Il 18 aprile 2019 la Regione Marche con una legge ha abrogato tutti i rimborsi ai malati oncologici per le cure fatte fuori dalla Regione Marche, e appena saputa la notizia ho subito contattato Ornella Vallesi, la Presidente di Bianco Airone Onlus – racconta la Carboni -. L’8 maggio il Governatore Luca Ceriscioli si è riunito con cinque Assessori Regionali per fare una delibera, che però lascia tanti punti in sospeso. Noi siamo qui per chiedere che si intervenga al più presto per fare luce alla situazione di abbandono in cui la Regione Marche ha lasciato tanti cittadini”.

Carboni denuncia l’assenza della commissione incaricata di valutare i malati che chiedono di potersi curare fuori regione. “Ad oggi non è stata istituita – spiega -. Non viene nemmeno fatto nessun riferimento alle chemioterapie, e se una persona va all’ufficio rimborsi, i funzionari consigliano di tenere tutto da parte in attesa che vengano date linee guida su questi punti non ancora disciplinati. Noi chiediamo un sollecito per la definizione di queste parti che mancano. Questa delibera fa acqua da tutte le parti, lascia sprovvisti molti casi. La tempestività delle cure è fondamentale con la malattia, e al momento questa delibera rende invece tutto lento”.

Carboni tira in ballo Urbinati: “Il nostro concittadino Consigliere Regionale, che interviene su tutto, è al corrente dello stato di abbandono in cui la sua giunta ha lasciato i malati oncologici del territorio? I rimborsi sono stati notevolmente ridotti, perché non comprendono i rimborsi chilometrici per chemioterapie ed altri esami diagnostici”.

Ornella Vallesi, presidente di Bianco Airone Onlus, si dice basita e arrabbiata per la decisione presa dalla Regione Marche: “Le Associazioni non hanno colore politico, non è un argomento che ci interessa, le nostre finalità riguardano esclusivamente il miglioramento della qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie. Di quale aumento parla Ceriscioli? Prima si aveva un rimborso senza limiti chilometrico in tutta Italia, più vitto e alloggio al 70% con un tetto massimo di 1500 euro, metà al paziente e metà all’accompagnatore. Ora il rimborso è solo nelle Marche, con 1000 euro annuali comprensivi di tutto, viaggi, vitto e alloggio, ma solo per la radioterapia e la chirurgia oncologica. La valutazione della mobilità extra regionale è demandata ad una Commissione fantasma, che dovrà operare su richiesta, e rispondere in un tempo relativamente breve, per far sì che il malato sia ancora in vita. Questa delibera è lesiva di quei diritti per 32 anni riconosciuti ai pazienti, e nega anche quella psicoterapia interna che ogni malato fa a sé stesso, scegliendo medico e luogo di cura che gli dia fiducia e sicurezza, e che incide sulla guarigione fino all’80 per cento”.