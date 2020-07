Rifondazione Comunista, torna la Festa Rossa: “Vaccinati contro il fascismo e il razzismo”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Torna la Festa Rossa che, come da tradizione, si svolgerà nella pineta di via Zara sul lungomare di San Benedetto. L’appuntamento è dal 12 al 16 agosto. “Dovevamo scegliere – afferma Daniele Primavera – abbandonare il campo e rinunciare alla Festa Rossa 2020 oppure lavorare sodo per settimane, costruendo un evento pienamente compatibile con le precauzioni anti-Covid ma garantendo ancora una volta cinque giorni di eventi, spettacoli, politica e aggregazione”.

Rifondazione Comunista garantirà pertanto dibattiti e momenti musicali, seppur con le limitazioni dal caso. “Non è stata una scelta facile, ma alla fine abbiamo deciso di tornare, con una struttura e un programma radicalmente rivisti per garantire la massima sicurezza, non solo per il dovuto rispetto verso i nostri ospiti ma anche per salvaguardare i nostri militanti volontari”.

Gli organizzatori, in queste ore, stanno promuovendo la festa con dei manifesti dagli slogan eloquenti: “Vaccinati contro il fascismo”, “Vaccinati contro il razzismo”, “Vaccinati contro il maschilismo”, “Vaccinati contro la repressione”, “Vaccinati contro lo sfruttamento”.