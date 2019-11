Rifondazione Comunista contro Piunti: “Sbagliato incontrare i presidenti di quartiere. Sono i consiglieri comunali a rappresentare i cittadini”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Rifondazione Comunista si oppone agli incontri tra amministrazione e presidenti dei Comitati di quartiere.

“Potrebbe sembrare una buona iniziativa – dice il segretario locale Matteo Cicconi – tuttavia non è tutto oro quel che luccica. Infatti questa modalità con la quale la giunta sta costruendo il suo rapporto con i Comitati non è prevista dal regolamento di funzionamento degli stessi. Inoltre non ha a nostro avviso nulla a che fare col concetto di partecipazione dei cittadini alla vita politica della città”.

Spiega il coordinatore: “Il considerare il direttivo di un Comitato come un interlocutore politico rappresentante dei cittadini è un errore e presuppone un’interpretazione sbagliata di quello che sono i Comitati stessi. Del resto lo stesso sindaco Piunti afferma di considerare i presidenti dei Comitati di Quartiere come i sindaci dei quartieri. Ma questa visione è assolutamente errata, poiché i Comitati di Quartiere non hanno quel ruolo di rappresentanza dei cittadini che spetta invece al Consiglio Comunale. Essi sono organismi di partecipazione e ciò significa che devono lavorare per favorire e stimolare la partecipazione attiva dei cittadini all’Assemblea di Quartiere, nella quale l’amministrazione è presente e pubblicamente dà risposte a coloro che vi partecipano. Appare evidente quindi la totale disarmonia fra ciò che i Comitati dovrebbero essere e ciò che nella realtà sono. Rigettiamo quindi questo modo di operare dell’amministrazione, che come al solito predilige gli incontri riservati alle assemblee pubbliche – va notato infatti come il sindaco non partecipi mai alle assemblee di quartiere – col prevedibile e scontato risultato di sempre: da questi incontri usciranno ancora le famose liste della spesa di ogni quartiere e l’amministrazione cullerà i desideri dei vari direttivi promettendo di intervenire. Questo non è il buon modo di procedere, questa non è la funzione dei Comitati di Quartiere”.