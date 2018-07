Riduzione dei rifiuti plastici in mare, approvata la legge regionale. Urbinati: “Un altro atto concreto”

ANCONA – Azioni a favore della riduzione dei rifiuti plastici in mare e sulle spiagge, approvata all’unanimità la legge regionale. Attraverso la nuova normativa, la Regione Marche, in conformità a quanto previsto nel Prgr (Piano regionale di gestione rifiuti) approvato nel 2015, è chiamata a promuovere le riduzione della dispersione in mare delle plastiche e del loro spiaggiamento, con particolare riferimento a quelle derivanti dall’attività di pesca, ed a favorire l’adozione di cicli produttivi a basso impatto ambientale.

“È un altro atto concreto a tutela del mare e dell’ambiente – ha commentato il capogruppo Fabio Urbinati, tra i firmatari della proposta di legge –. Quello dei rifiuti plastici in mare è un’emergenza ormai conosciuta ed evidente, grazie anche alla presenza di numerosi studi scientifici. Un fenomeno, dunque, rispetto al quale la Regione non poteva restare inerme a guardare, ma agire per arginare il problema, anche coinvolgendo attivamente gli operatori della pesca. Su questo, già mesi fa siamo intervenuti contro la proposta di direttiva europea che avrebbe introdotto oneri a carico dei pescherecci che recuperano rifiuti e dei piccoli porti, balzello che avrebbe disincentivato la tutela ambientale. Questa legge – prosegue Urbinati – si inserisce, dunque, in un’ottica più complessiva, che perseguiamo da tempo, di lotta all’inquinamento marino da materiali plastici, che hanno conseguenze anche sui prodotti ittici e dunque sull’alimentazione e sulla salute delle persone. Un tema sul quale anche giovani ricercatori marchigiani stanno lavorando, come Martina Capriotti – ricorda Urbinati – ricercatrice sambenedettese, che sta scandagliando la costa del medio Adriatico per valutare inquinamento chimico dovuto alle microplastiche. Un progetto che le è valso, unica italiana tra i tre vincitori del bando, il finanziamento di National Geographic e Sky Ocean Rescue”.

La legge prevede dunque la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e degli operatori del settore sul tema dei rifiuti plastici in mare e sulle spiagge con un approccio integrato che contempli i temi ambientali, economici e sociali, con particolare attenzione alla problematica dell’abbandono dei rifiuti; favorire la raccolta nelle aree portuali dei rifiuti plastici derivanti dall’attività di pesca, raccolti anche in modo accidentale, ed acquacoltura e la loro gestione al fine di un successivo trattamento; inserire nelle aree portuali sistemi di raccolta differenziata finalizzati al successivo recupero dei rifiuti; eliminare l’impatto determinato dalla dispersione in mare dei materiali utilizzati per lo svolgimento dell’attività di pesca e acquacoltura, attraverso l’adozione di tecniche che garantiscano la migliore sostenibilità.