Ricostruzione, Rosato (Iv) al lavoro per lo sblocca cantieri

Durante la diretta Facebook su Italia Viva Marche svoltasi venerdì 22 maggio, il coordinatore nazionale Italia Viva Ettore Rosato ha parlato dei temi che più stanno a cuore al nostro partito per superare la grave emergenza economica che il nostro Paese sta affrontando a causa del coronavirus, in particolare lo sblocco dei cantieri, il taglio delle tasse e il Family Act.

Per quanto riguarda la nostra Regione, Rosato ha preso l’impegno di far includere nel DL per sbloccare i cantieri misure che consentano ai sindaci del territorio e al commissario per l’ emergenza Legnini di applicare procedure semplificate per le opere di ricostruzione per il sisma del 2016 che ha così duramente colpito buona parte del nostro territorio. “Ringraziamo – fanno sapere da Italia Viva Marche – Ettore Rosato per l’ impegno preso e per la costante vicinanza e collaborazione dimostrataci in questi primi mesi di attività di Italia Viva”.