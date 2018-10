Revoca alla Picenambiente, Urbinati: “Rammaricato, ma la Regione avrà motivazioni fondate”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non si fanno attendere le reazioni politiche in merito alla decisione della Regione Marche di revocare l’appalto alla Picenambiente per lo smaltimento delle macerie del sisma.

“Non posso che esprimere rammarico – afferma Fabio Urbinati – Picenambiente è un’azienda che conosco e della quale ho avuto modo di apprezzare l’attività anche in passato. Ma sono certo che la Regione abbia delle motivazioni fondate per arrivare a questa decisione di revoca”.

Il capogruppo Pd in Regione aggiunge: “In questa situazione auspico che la ditta che subentrerà nell’appalto assorba le circa 25 unità di personale dell’azienda”.