Remer, l’opposizione contesta la monetizzazione: “Non siamo un juke box, mancano risposte per l’edilizia sociale”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Dove sono le case popolari? Quello che doveva essere il fine della legge non ha visto la luce”. Giorgio De Vecchis contesta l’iniziativa adottata dall’amministrazione comunale riguardo al progetto dell’area ex Remer, con la monetizzazione di 3 milioni ottenuti a fronte del cambio di destinazione in residenziale.

La Remer faceva parte dei dieci comparti del cosiddetto Progetto Casa approvato sette anni fa dal consiglio comunale. I soldi incassati dall’ente verranno reinvestiti, tra le altre cose, nel quartiere Sentina (700 mila euro), nella zona Ballarin, in piazza Montebello e piazza Ancona e nelle pinete del centro, più un milione destinato al settore sociale.

“Come mai non verrà destinata l’intera somma all’edilizia sociale?”, domanda Flavia Mandrelli agli uffici. Le fa eco Marco Curzi: “Quando adottammo quella delibera c’era la volontà di dare una risposta per l’edilizia sociale. Il continuo crescere di richiesta di case popolari provoca attese di anni. Non può passare il concetto ‘io ti faccio costruire e tu mi indennizzi’. Gli indirizzi dobbiamo darli noi, non siamo un juke box. Su questo territorio ci sono gravi disagi abitativi”.

Duro anche Tonino Capriotti che rinfaccia al sindaco Piunti le prese di posizione del passato, a suo dire contraddittorie con l’attuale operato: “Quando eri all’opposizione dicevi che i soldi dei parcheggi del lungomare dovevano servire per il lungomare. Bisogna destinare i soldi per lo scopo a cui sono finalizzati. Noi adesso rinunciamo a 3 milioni per l’edilizia sociale”.