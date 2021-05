Regione, presentata la proposta di legge su modifiche all’equo compenso

Presentata in Consiglio Regionale dal capogruppo Udc Dino Latini come primo firmatario e dai capigruppo di Forza Italia Jessica Marcozzi e di Civitas Civici Giacomo Rossi una proposta di legge riguardante alcune disposizioni in materia di Equo Compenso.

L’Istituto dell’equo compenso è stato introdotto nell’ordinamento regionale con la legge regionale n. 38 del 2019, la quale valorizzava il diritto dei professionisti a ricevere un compenso proporzionato alla quantità, alla qualità al contenuto e alle caratteristiche della prestazione resa.

“Questa proposta di legge – afferma Latini – propone delle modifiche alla legge n.38 del 2019 e prevede che la presentazione delle istanze nei confronti di una Pubblica Amministrazione sia corredata, oltre che dagli elaborati previsti dalla normativa vigente, anche dalla lettera di affidamento dell’incarico sottoscritta dal committente, unitamente alla copia di un documento di identità, così come già accade in Veneto e nel Lazio. Tale lettera deve prevedere i dati del professionista, gli estremi di iscrizione all’Ordine o Collegio, la Posta Elettronica Certificata, gli estremi dell’Assicurazione professionale obbligatoria, l’attestazione circa la regolarità contributiva ed il rispetto della formazione obbligatoria continua, nonché la descrizione dettagliata delle prestazioni richieste e del relativo compenso.”

Le amministrazioni interessate dalle modifiche, al momento conclusivo di un iter amministrativo iniziato con la presentazione di un’istanza, dovranno acquisire la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o responsabili dell’esecuzione delle opere.

La norma quindi mira a dare il giusto compenso ai professionisti, massima trasparenza nella predisposizione della parcella e nella sua denuncia fiscale certezze al cittadino che beneficia del provvedimento autorizzativo rilasciato dall’amministrazione pubblica a qualsiasi livello e di qualsivoglia settore.

I sottoscrittori confidano nella rapida approvazione della proposta anche per venire incontro a categorie professionali particolarmente provate in questo periodo di sospensione o addirittura annullamento di molte attività di lavoro autonomo.