Italia Viva correrà alle elezioni regionali. Lo ha annunciato ad Agorà Matteo Renzi: “Nelle Marche, in Toscana e in Campania ci presenteremo assieme al Pd e saremo decisivi per la vittoria in alcune regioni”.

L’ex premier conferma invece la mancata alleanza con i dem in Puglia “perché c’è Emiliano”. Si tratterà del primo appuntamento alle urne per il partito nato lo scorso settembre: “Così anziché parlare di sondaggi parleremo di voti veri”, ha affermato Renzi.