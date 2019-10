Regionali, Meloni: “Nelle Marche il candidato presidente del centrodestra sarà di Fratelli d’Italia”

Il candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali sarà di Fratelli d’Italia. Lo ha annunciato Giorgia Meloni nel corso dell’intervista rilasciata a Enrico Mentana nella notte della maratona dedicata al voto in Umbria.

Un trionfo sia per Lega che per la FdI, con l’occhio che ora si sposta sulle altre realtà. “Le partite sono tutte importanti – spiega la Meloni – si vota in una serie infinita di importanti regioni il prossimo anno. Fratelli d’Italia sta lavorando soprattutto su Marche e Puglia. In una delle ultime riunioni ci siamo distribuiti i compiti per individuare i candidati migliori e speriamo in quelle due regioni di esprimere un candidato di Fratelli d’Italia”.