Regionali, Meloni lancia Acquaroli: “Accordi già fatti, a destra vale la parola data”

“Abbiamo già fatto i nostri nomi per le presidenze”. Giorgia Meloni conferma la candidatura di Francesco Acquaroli per la carica di governatore delle Marche. Un nome chiamato ad unire il centrodestra in vista delle elezioni della prossima primavera.

“Acquaroli è un importante parlamentare – ha detto la leader di Fratelli d’Italia a Quarta Repubblica – gli accordi sono quelli e non ho ragione di ritenere che si debbano discutere”.

Quindi precisa: “Sono una persona di destra e per me vale la parola data”.