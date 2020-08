Regionali, Marche Coraggiose: “Saremo la garanzia del rafforzamento della sanità pubblica. Discontinuità da Ceriscioli”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Saremo la garanzia del rafforzamento della sanità pubblica”. Marche Coraggiose si presenta e guarda alle prossime elezioni regionali con la palese volontà di attuare un processo di discontinuità da Luca Ceriscioli. “Mangialardi è il candidato più idoneo a rappresentare questo progetto”, dice il coordinatore provinciale di Articolo Uno, Riccardo Morelli. “Sarà il movimento del coraggio e delle idee per avviare una fase nuova, non esiste una sinistra etica e una sinistra che non lo è. Vogliamo respingere un destino che crediamo non sia ineluttabile, vogliamo essere determinanti”.

Oltre ad Articolo Uno, Marche Coraggiose accoglie gli ex grillini ed esponenti della sinistra provenienti dalla società civile. Nel Piceno i candidati sono Stefania Spacca (segretaria di Articolo Uno a San Benedetto), Maria Liliana Brunetti Varagnolo, Gian Filippo Straccia e lo stesso Morelli.

Le differenze dalla visione di Ceriscioli stanno negli interventi sulla viabilità (“la situazione sulla A14 è drammatica, la regione non può cominciare a Porto Sant’Elpidio), ma soprattutto sul discorso legato all’ospedale. “Mangialardi parla di mantenere due ospedali, va capito cosa ci sarà dentro, ma è stata esclusa l’idea del nosocomio unico. Inoltre si cambierà metodo, con la nomina di un assessore alla sanità. Concentrare tutte le decisioni sul presidente è stato un errore”.