Regionali, la legge elettorale potrebbe cambiare in extremis: il candidato presidente non finirebbe automaticamente in consiglio

Martedì 30 giugno si torna in consiglio regionale. Sarà l’ultimo giorno utile per apportare modifiche alla legge elettorale che detterà la linea alle consultazioni di settembre.

L’ipotesi di introduzione del ballottaggio tra i primi due classificati è stata scartata. La proposta, infatti, non ha superato lo scoglio della commissione per la netta contrarietà mostrata da Italia Viva.

Resta invece in piedi la possibilità di impedire al candidato presidente di presentarsi contemporaneamente pure in una lista come candidato consigliere, così da avere garantito un posto nell’emiciclo. Se la proposta passasse, dal terzo classificato in poi non sarebbe più automatico il meccanismo.

“Italia Viva sarà contraria a qualsiasi modifica della legge elettorale a due mesi dal voto”, precisa Fabio Urbinati. “Piuttosto, sono amareggiato perché mi è stato bocciato l’emendamento che avrebbe accorpato i collegi di Ascoli e Fermo. Sarebbe stata una scelta saggia”.