Regionali, il Pd avvia le consultazioni con gli alleati

Il Pd avvia le consultazioni con gli alleati per individuare il candidato presidente da schierare alle prossime regionali. “Uniti possiamo vincere, la partita è aperta”, assicura il segretario Giovanni Gostoli. “Dal pomeriggio di domani faremo incontri bilaterali e interlocutori utili per fare un quadro delle possibilità. L’auspicio è quello di aprire un confronto con grande serenità e con un forte spirito unitario. Vorrei ripetere ancora una volta che la sfida alle prossime elezioni regionali sarà tra noi e la destra”.

Il segretario auspica compattezza nel centrosinistra: “Noi vogliamo farci carico, lo stiamo dimostrando, di costruire l’alleanza più larga possibile. Insieme al Pd si combatte per vincere e dare un buon governo alle Marche, non per fare testimonianza. Se qualcuno pensa di correre da solo, invece, decide di fare un favore alla destra”, conclude il segretario dem.”

I faccia a faccia prenderanno il via con Socialisti, Verdi e Civici di “Uniti per le Marche”, Articolo Uno, Italia Viva, Azione, Più Europa, la lista civica “Presenza Popolare” e la lista civica “Le Nostre Marche” con Demos, Popolari e Italia in Comune.