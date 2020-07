Regionali, Forza Italia vuole candidare Piunti: “Si è preso due giorni di riflessione”

Molti sindaci hanno partecipato all’incontro con il vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani e il commissario Francesco Battistoni che oggi hanno svelato il simbolo sulla scheda elettorale, caratterizzato dalla scritta “Civici per le Marche”. Per quel che riguarda i candidati nel Piceno, i nomi verranno svelati nei prossimi giorni da Tajani nel corso del tour marchigiano.

Battistoni ha chiesto al sindaco di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti di essere in lista: “Si è preso un paio di giorni di riflessione”.

Nella circoscrizione di Ancona sono in lizza il responsabile provinciale azzurro e vice coordinatore regionale Daniele Silvetti, Alberto Possanzini, presidente della Cna di Jesi, Silvia Gregori, consigliere comunale di Jesi, Teresa Dai Prà, commissario comunale di Forza Italia Ancona, Olindo Stroppa, consigliere comunale di Fabriano. Per la circoscrizione Pesaro Urbino ci sarà Stefano Aguzzi, sindaco di Colli al Metauro ed ex sindaco di Fano. Per Fermo oltre al capogruppo regionale uscente Jessica Marcozzi e a Lando Siliquini, arrivano due civici: Giovanni Lanciotti e Silvia De Santis.