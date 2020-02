Regionali, Agostini: “Basta tensioni”. Ceriscioli bis, verso l’incontro decisivo

Luciano Agostini chiede compattezza. “Basta con questa rappresentazione del Pd delle Marche che sembra il circo Barnum. Fermiamoci tutti e riprendiamo la strada maestra della politica”. L’ex parlamentare commenta così il clima di tensione venutosi a creare nelle ultime settimane nell’ambito della scelta del candidato presidente alle prossime regionali.

“Ho consigliato al presidente Ceriscioli, che ha subito raccolto l’invito, di convocare per domani un incontro con i cinque segretari provinciali e il segretario regionale, visto che chi da tempo avrebbe dovuto fare questo passaggio non lo ha fatto. L’incontro una volta per tutte a definire con lealtà, senso politico e trasparenza, la condotta e la modalità attraverso cui costruire la coalizione dei riformisti e individuarne il candidato presidente.

Per Agostini tutto dovrà avvenire “nel rispetto delle regole e dello statuto”.