Referendum per l’eutanasia legale, a San Benedetto raccolte quasi 600 firme

Sono state 580 le firme raccolte nel weekend a San Benedetto per la richiesta di un referendum sull’eutanasia legale, promosso dall’associazione Luca Coscioni. “Un risultato sopra ogni aspettativa – commenta Raffaella Stacciarini di Radicali Marche – ancora una volta si dimostra quanto la società civile sia più consapevole e determinata delle forze politiche che vorrebbero rappresentarla. Ringrazio i volontari che a staffetta ci hanno aiutato e supportato in questo primo weekend di campagna. Un ringraziamento particolare va alla consigliera comunale Flavia Mandrelli, che ha accettato di stare con noi al gazebo per autenticare le firme. Invito anche tutti gli altri rappresentanti delle istituzioni a fare altrettanto, a San Benedetto e in tutte le altre città della provincia dove andremo a raccogliere le firme per questo referendum”.

Per chiunque volesse firmare, i moduli per la promozione del referendum sull’eutanasia legale sono a disposizione in Comune. L’obiettivo è di arrivare a quota 500.000 firme in tutta Italia entro il 30 settembre prossimo.