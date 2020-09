Referendum Costituzionale, Azione spiega le ragioni del “No” domani a San Benedetto.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A due settimane dal week end elettorale, AZIONE scende in piazza per invitare a rispondere con un fermo NO al quesito che chiederà di confermare il taglio del numero dei parlamentari.

Gli “Azionisti” di Calenda saranno presenti con un gazebo informativo in Viale Secondo Moretti, sia nella mattinata che nel pomeriggio del 5 settembre, a disposizione per confrontarsi sul tema referendario.

“A differenza di altri, Azione si è schierata da subito e in modo netto per il NO. C’è in gioco la rappresentanza democratica, un tema che non può essere ostaggio di accordi tra partiti finalizzati a mantenere in vita questo governo, come non può essere misurato con fantomatici risparmi. Il Parlamento avrebbe piuttosto bisogno di un processo decisionale più semplice, basato su una sola camera, garantendo comunque la rappresentanza dei cittadini. Un taglio indiscriminato di questo tipo aumenterà ancora di più la distanza tra cittadini ed eletti, lascerà senza adeguata rappresentanza interi territori, accrescerà il potere delle segreterie di partito di inserire fedelissimi anziché persone competenti. Si tratta dell’ennesima manovra populista a caccia di facili consensi, che colpisce le istituzioni e il sistema democratico come scorciatoia all’incapacità di affrontare e risolvere i problemi reali”.