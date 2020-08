Referendum, Alfonsi: “Voto no per tutelare i paesi meno popolati”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Secondo me i territori meno popolosi e i comuni a rischio di spopolamento hanno bisogno del voto No perché senza nessun politico al servizio dello comunità non riuscirebbero ad essere garantite le politiche a sostegno del lavoro”. Lo pensa Edward Alfonsi, ex segretario locale del Pd e candidato alle regionali con la lista Rinasci Marche.

Alfonsi fa riferimento al referendum sul taglio dei parlamentari e spiega che la contrarietà alla modifica “tutela chi vuole vivere e proteggere la propria identità nel luogo dove vive e vuol far crescere i propri figli anche nei centri meno densamente popolati dove il politico è portatore delle istanze locali”.

Insiste Alfonsi: “Questa riforma ha necessità del mio voto no perché le diseguaglianze tra nord e sud del paese e tra città e provincia devono essere colmante e il no aiuterebbe a frenare questa tendenza già in atto. L’impegno per migliorare la nostra Italia deve continuare con azioni mirate a valorizzare le differenze e la pluralità di noi cittadini italiani e dei nostri territori”.