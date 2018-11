Provinciali, Fratelli d’Italia: “Nel centrodestra si avvii una riflessione. Il Pd? Agli ultimi rantoli”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I voti in più raccolti da Sergio Fabiani tra Ascoli e San Benedetto sono un caso e il centrodestra non lo nasconde: “Occorre un’attenta analisi sulla capacità di coesione di questa coalizione e sulle ruggini che devono essere necessariamente rimosse”, dice il responsabile provinciale di Fratelli d’Italia Marco Fioravanti.

“Ritengo importante ed utile aprire questa serena riflessione anche e soprattutto in funzione delle prossime elezioni amministrative, dove abbiamo tutte le potenzialità, le idee e nuove energie per poter vincere ad Ascoli e nella Regione Marche. Chi soffre di più in questo momento ha bisogno di una politica attenta, coesa, ricca di speranze e di rappresentanti affidabili e seri”.

Un problema quindi c’è e a farne le spese è stato questa volta Pasqualino Piunti che, alla vigilia, sembrava aver raccolto all’unanimità il consenso degli alleati. Fioravanti però non rinuncia ad una stoccata al Pd, vittorioso sì, ma solo tra gli amministratori.

“ Il Pd è agli ultimi rantoli – sostiene – chiuso nei bunker delle segrete stanze è ormai sempre più distante dal rapporto con le esigenze vere dei cittadini. Siamo sicuri che la gente la pensa come chi ha votato per Fabiani come Presidente della Provincia? Noi siamo certi del contrario. Una figura che rappresenta l’emblema del potere politico, con il cumulo di incarichi che ricopre, è quanto di più lontano dalla sensibilità di chi non ha un lavoro o non riesce a pagare le bollette o la retta universitaria ai propri figli”.