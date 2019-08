Pronto Soccorso, Giobbi (Pd): “Solidarietà alla signora 80enne, ma la sua vicenda è stata usata da altri”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Esprimiamo solidarietà al Presidente Ceriscioli che ha avuto ed ha il coraggio di mettere mano alla riorganizzazione sanitaria regionale, in particolare la rete ospedaliera”. A parlare è il segretario Pd del circolo centro Roberto Giobbi.

“E ‘ovvio che gli attacchi al Presidente da parte della destra e di comitati vari, sono di carattere populistico, campanilistico, e propagandistico per acquisire consenso nei futuri appuntamenti elettorali. Peccato che questa propaganda si fa sulla pelle dei cittadini”.

Il segretario prende spunto dalla notizia relativa alla signora 80enne costretta ad attendere lungo tempo al Pronto Soccorso prima di essere visitata.

“Siamo solidali e ci auguriamo che abbia risolto il suo problema – dice Giobbi – ma con altrettanta convinzione esprimiamo solidarietà agli operatori del nostro pronto soccorso e della sua dirigenza medica che con abnegazione e competenza affronta le problematiche cliniche ed organizzative tutti i giorni. Purtroppo molte criticità sono comuni a gran parte dei P.S. d’Italia come ogni giorno ci ricorda la cronaca nazionale”.

Tornando a Ceriscioli, Giobbi insiste: “Siamo fiduciosi, i cittadini presto capiranno i danni che stanno producendo questi signori e sapranno scindere tra chi vuole affrontare i problemi e chi vuole utilizzarli per fare propaganda politica. Per essere una signora di 80 anni con qualche problema di salute (che ci auguriamo sia risolto al più presto) notiamo che si esprime in termini appropriati tipici degli addetti ai lavori e/o di politici e sindacalisti. La signora oltre ad insultare il Presidente della Regione (come se fosse responsabile di quello che succede in tutti i P.S. delle Marche), parla di dotazione organica, codici rossi, bacino d’utenza, confronto con altri P.S. in particole col Torrette di Ancona. Questo linguaggio ci fa pensare che la signora sia veramente ferrata nella materia, o che la denuncia sia stata ispirata da altri, che in maniera cinica hanno utilizzato la signora che si è prestata inconsapevolmente a questo gioco. Noi propendiamo per la seconda ipotesi e se così fosse, dobbiamo pensare che qualcuno ha interesse a denigrare costantemente il lavoro del nostro Ospedale in genere e del Pronto Soccorso in particolare. Questo deve essere motivo di riflessione per tutti”.