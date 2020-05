Project piscina, il Pd si rivolge alla Procura della Repubblica. Rosetti: “Sono mancate chiarezza e trasparenza”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Pd sambenedettese si rivolgerà alla Procura della Repubblica per fare piena luce sulla vicenda del project alla piscina “Gregori”. Lo annuncia Nicola Rosetti, portavoce del circolo Nord del Partito Democratico che sferra un attacco a 360 gradi all’amministrazione comunale e in particolar modo al sindaco Pasqualino Piunti che “cade per la quarta volta sul project financing”. “Non sappiamo perché – afferma Rosetti – ma il sindaco sembra particolarmente innamorato della finanza di progetto. Infatti come vicesindaco non viene ricordato per nulla di positivo, ma solo per due fatti”. Rosetti si riferisce alla caduta della giunta Martinelli (Piunti era vicesindaco) che portò al commissariamento del comune, e a tre project: “Progetti mai portati a conclusione ma lasciati come “gatte da pelare” a chi è subentrato alla sua fallimentare amministrazione”.

Rosetti si riferisce “al progetto di teleriscaldamento, dalla discarica a viale De Gasperi, al passaggio del Palariviera da palazzo dei congressi a multisala e alla riqualificazione della vecchia scuola elementare di via Turati”. L’esponente dei Dem parla inoltre dello stadio Riviera delle Palme alludendo ad un quarto progetto “caduto nel dimenticatoio” alludendo a “progettisti e studi tecnici” dei quali però non fa i nomi limitandosi affidando il compito di scoprire il tutto a “qualche giornalista sempre pronto a cercare veline”.

Ma è sulla piscina comunale che arriva l’attacco: “Su quest’ultimo project – afferma – si stenta a decidere come affrontare l’ennesima “Caporetto” del primo esempio di “commissario” eletto da un’esigua minoranza dei cittadini”. Rosetti annuncia di volersi rivolgere alla Procura della Repubblica ma ironizza anche sulla vicenda della piscina. “Piunti si autoproclama il miglior Sindaco di San Benedetto di sempre – afferma – e questo perché prende in considerazione la seguente unità di misura: cose promesse – cose realizzate. Non avendo promesso nulla ha realizzato il 100% degli obiettivi. Anzi, a voler proprio essere sinceri, avendo in questi 4 anni fatto posizionare un bagno chimico in zona piccola pesca, potremmo dire che ha realizzato il 110% dei suoi obiettivi. In questi anni terribili però si è concesso solo uno scivolone rispetto al suo imperturbabile passivo immobilismo: infatti appena eletto (giugno 2016) ebbe a dire che a giugno 2017 i cittadini avrebbero potuto fare il bagno nella nuova piscina comunale. I suoi fedelissimi gli diedero talmente credito che uno di loro, quello di maggior spessore politico (lo so, la scelta è difficile), non esitò a farsi fotografare in accappatoio, occhialini, un’imbarazzante cuffietta, pronto per tuffarsi approfittando dello scintillante e nuovo impianto natatorio”.

“Dal 2016 – continua – è tutto fermo, anzi. Siamo vicini al pasticciaccio politico amministrativo. In questa vicenda infatti possiamo dire tutto tranne che ci siano state chiarezza e trasparenza. Non è per esempio chiaro se l’Ati si sia fatta indietro autonomamente o se sia stata l’amministrazione comunale a chiederglielo. Pare che nessuno sapesse nulla di questa decisione tranne Piunti; sembra infatti sia stato colto di sorpresa anche il vice-sindaco con delega ai Lavori Pubblici e che quindi la delibera sarebbe stata preparata e andata in Giunta senza che nessuno ne sapesse nulla. Grande esempio di collegialità da parte dell’amministrazione cittadina”.

Da qui la decisione di rivolgersi alla magistratura: “Noi – spiega Rosetti – invitiamo a fare chiarezza nella sede preposta, i consiglieri comunali dovrebbero esigere un chiarimento in consiglio comunale in modo urgente. Come forza politica diciamo che su questa vicenda, nata male e finita peggio, dove sono entrati in campo parenti, mail e via discorrendo, interesseremo la Procura della Repubblica. Così se è vero che nessuno ha nulla da temere deve favorire la conoscenza. Diversamente la giustizia farà il suo corso.Nel frattempo, un consiglio spassionato al “commissario” Piunti: continui a organizzare l’installazione di mercatini, piste di ghiaccio ed autoscontro, con o senza autorizzazioni; magari cantando qualche canzoncina, sapendo, però, che la città non si farà più canzonare”.