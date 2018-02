Project, il 7 marzo il Tar si esprime sulla sospensiva

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – 7 marzo. E’ la data attesa sia dall’amministrazione che dal Comitato Stop Project, che attenderanno il pronunciamento del Tar delle Marche in merito al ricorso relativo al progetto di riqualificazione della piscina comunale.

In quell’occasione si deciderà se concedere o meno la sospensiva al project financing, approvato dall’assise lo scorso 23 dicembre. Se l’iter venisse congelato in attesa del giudizio sulla vicenda, non sarebbe possibile indire il bando pubblico che, al contrario, verrebbe immediatamente redatto dall’ente per l’assegnazione dei lavori.