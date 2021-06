Porto d’Ascoli in serie D, i complimenti del sindaco Piunti: “Orgogliosi del traguardo raggiunto, pronti a sostenere la società”

“Tutta la città è orgogliosa dello splendido traguardo conquistato dal Porto d’Ascoli”. Sono le parole del sindaco Pasqualino Piunti dopo la storica promozione della formazione del presidente Vittorio Massi in serie D. “Una società sana e attenta – spiega il sindaco – ha saputo costruire con equilibrio e lungimiranza le condizioni per questa storica promozione un serie D. Come ha fatto finora, l’amministrazione comunale è pronta a fare la sua parte per sostenere la dirigenza del Porto d’Ascoli nel programmare i nuovi entusiasmanti impegni che la attendono”.