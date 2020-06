Porto, ad agosto lo spostamento delle sabbie. Si aprono spiragli per il dragaggio, forse a primavera 2021

Spostamento delle sabbie tre Ferragosto e settembre, dragaggio completo in primavera. SI inizia a parlare di date per quanto riguarda l’escavo del porto di San Benedetto. Intanto negli ultimi giorni è arrivata la conferma che sarà effettuato un nuovo spostamento delle sabbie dal fondale del porto come quello realizzato alcuni mesi fa. Se tutto dovesse filare liscio il periodo indicato per l’intervento, che dovrebbe durare un paio di settimane, è quello che va dal periodo post ferragostano alla prima metà di settembre. «Sarebbe quello più indicato – conferma il comandante della capitaneria di porto sambenedettese Mauro Colarossi – perché in quel momento c’è il fermo pesca e non c’è particolare traffico di imbarcazioni». L’intervento ricalcherà quello già eseguito meno di un anno, ad ottobre 2019 che aveva riguardato una superficie di 14 mila metri quadrati, per un volume di sedimenti pari a 9 mila metri cubi spostati al fine di arrivare ad una profondità, del canale di ingresso e di uscita del porto, di 4 metri sul livello medio mare.Prima di questo nuovo intervento dovrebbero essere ripetute le verifiche per l’individuazione di eventuali ordigni bellici che, in occasione dei lavori di ottobre, avevano creato qualche ritardo dal momento che erano stati trovati dei materiali ferrosi, innocui, che però avevano dovuto essere rimossi. Altro discorso, invece, per quel che riguarda il dragaggio completo. Se fino ad un paio di settimane fa non c’era un periodo di riferimento ipotizzabile per l’esecuzione dell’escavo dell’impianto, oggi si inizia a parlare della prossima primavera. E’ quanto trapela dall’Autorità Portuale che potrebbe aver trovato una soluzione allo smaltimento delle sabbie del fondale, aspetto che rappresenta il principale ostacolo all’esecuzione dell’intervento. Potrebbe infatti passare la cosiddetta “linea Urbinati” con l’inserimento delle sabbia nella parte rimasta vuota della vasca di colmata di Ancona anche se, la Regione, ha escluso il porto di San Benedetto dalla fruizione di quella struttura.