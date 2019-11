Ponti, 40 mila euro per studi e perizie. Il Comune preleva la somma dal fondo di riserva

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Comune preleva dal fondo di riserva 40 mila euro necessari per gli studi, le perizie, i collaudi e i sopralluoghi riguardanti la messa in sicurezza dei ponti sull’Albula.

Ad occuparsi dell’intervento sarà il professor Luigino Dezi, docente dell’Università Politecnica delle Marche che già coordinò i lavori di miglioramento sismico delle scuole di via Ferri. Ad essere monitorati sono i passaggi all’altezza del lungomare nord e di via Piemonte.

La variazione di bilancio verrà ufficialmente votata dal consiglio il prossimo 30 novembre.

In entrata, l’amministrazione ha invece segnato i circa 72 mila euro che l’ente deve ancora ricevere dalla Regione nell’ambito del terremoto del 2016. All’epoca furono molti i cittadini di Accumoli che vennero ospitati negli alberghi della costa e la cifra rientrerebbe nel discorso della navetta che trasportava gli sfollati.

Sulle opere pubbliche, i 300 mila euro per la riqualificazione della palestra di via Ferri verranno girati per la realizzazione di Piazza Montebello, in programma nel 2020.

“Si sono generate economie sia dagli interessi sui mutui di circa 60 mila ma anche sulle anticipazioni di cassa, per una somma di circa 26 mila euro”, fa sapere l’assessore alle finanze Andrea Traini.