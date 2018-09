SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Ridurre le liste di attesa”. Lo chiede il sindaco Piunti nel messaggio di auguri inviato al neo direttore dell’area vasta 5 Cesare Milani. Nella commissione sanità di martedì, il primo cittadino è tornato ad affrontare la questione dell’ospedale unico, sottolineando come non esistano ad oggi né i soldi a disposizione né il piano sanitario da parte della Regione.

E del tema si tornerà a discutere nella conferenza dei sindaci in programma il 28 settembre ad Ascoli. “Non vogliamo cavalcare campanilismi, abbiamo dimostrato solidarietà e accoglienza durante il terremoto”, ha affermato Piunti. “Ringrazio De Vecchis per il lavoro svolto, vogliamo rivendicare ciò che crediamo sia utile per tutti. L’obiettivo è ottenere la condivisione di tutte le forze politiche. Lo spirito è quello di avete di avere una voce univoca, che sia più forte quando ci interfacceremo con Palazzo Raffaello”.

Dai banchi del Pd, Antimo Di Francesco non ha chiuso la porta all’amministrazione. Chi si aspettava dai democrat una difesa totale del progetto avanzato dalla giunta Ceriscioli, si è ritrovato al contrario di fronte ad un comportamento prudente: “Il futuro non può distogliere l’attenzione sul presente dell’ospedale. Al netto dell’obiettivo che ci prefiggiamo, ritengo che si debba iniziare a marcare in maniera determinata la riduzione delle liste di attesa e il potenziamento dell’emergenza”. Sull’ospedale unico, il capogruppo ha auspicato incontri che coinvolgano pure gli operatori del Madonna del Soccorso: “Tra le forze di minoranza c’è la volontà di arrivare ad un documento condiviso”.

Per quel che riguarda la posizione di Articolo Uno, Flavia Mandrelli ha concordato sulle difficoltà storiche del sud delle Marche: “Siamo la Cenerentola della regione in termini di risorse umane e tecnologiche”.

Per Ripartiamo da Zero, Giorgio De Vecchis è tornato sul suo studio sui bacini d’utenza: “Chiediamo l’equità. E’ vero che il nostro bacino comprende gli abruzzesi, però è pur vero che tolti gli abruzzesi rappresentiamo ugualmente un bacino di popolazione residente che è il più grande del sud delle Marche. Dobbiamo autodeterminarci a tutela dei nostri cittadini. Sta a noi reclamare i nostri diritti.