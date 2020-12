Piunti ricorda Giuliano Silvestri: “Era autenticamente innamorato della sua città”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La scomparsa di Giuliano Silvestri rappresenta una grave perdita per la Città di San Benedetto del Tronto”. Sono parole del sindaco di San Benedetto Pasqualino Piunti che ricorda così la figura dell’ex parlamentare scomparso. “Grazie al lavoro di parlamentare svolto dal 1976 al 1994 – afferma il primo cittadino – e alle relazioni che egli seppe costruire con i vertici delle istituzioni e delle strutture burocratiche nazionali, la Città ottenne in quegli anni importanti riconoscimenti e benefici. Consigliere comunale prima della sua elezione alla Camera, giornalista pubblicista, appassionato praticante dello sport ciclistico, ricordiamo l’on. Silvestri soprattutto come un autentico innamorato della sua Città e delle Marche, rappresentante del territorio che ha sempre operato per porre i problemi della sua terra, ad iniziare da quelli della pesca e dell’agricoltura, all’attenzione del Parlamento. Per chi fa politica Giuliano Silvestri costituirà sempre un riferimento per la capacità di ascoltare le persone con rispetto e affrontare nel merito i problemi, senza slogan o proclami ma con passione e dedizione”.