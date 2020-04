Piunti: “Per trovare traccia del Pd serve Chi l’ha visto. Sull’ospedale battaglia appena cominciata”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Per trovare traccia del Pd servirebbe Chi l’ha visto?”. Non si fa attendere la replica stizzita di Pasqualino Piunti, chiamato in causa dai democrat in merito alla vicenda del Madonna del Soccorso.

“Meno male che ci sono i comunicati stampa. Evidentemente il nascondersi dietro le parole è l’unica strategia che è parsa possibile a questi signori per evitare che i loro volti e il loro simbolo vengano impietosamente abbinati alla gestione della città degli anni precedenti al nostro mandato e all’atteggiamento di prona accettazione di tutte le decisioni assunte a livello regionale che hanno ridotto come hanno ridotto il nostro ospedale”.

Il primo cittadino insiste: “E’ il nostro ospedale, non il mio. E’ degli operatori sanitari e dei cittadini, di San Benedetto e del suo comprensorio, che hanno pagato per anni fior di tasse per vedersi progressivamente sfilati da sotto il naso servizi su servizi mentre appunto i maggiorenti Pd locali dicevano che andava tutto bene, che si trattava di una “riorganizzazione”, di una “razionalizzazione” e altre parole vuote simili. La mia amministrazione, condividendo l’orientamento di tutto il Consiglio comunale, dei Comitati di quartiere, sostenendo il Comitato civico appositamente costituitosi, ha detto basta: non siamo più disposti a farci prendere in giro. E anche adesso che ci promettono il ripristino dei reparti, noi cittadini contribuenti che abbiamo accettato che il Madonna del Soccorso fosse immolato alla causa covid perché nelle emergenze è doveroso non tirarsi indietro, non rinunciamo a diffidare delle promesse né degli atti della Regione che, come l’esperienza insegna, sono la prova che scripta volant”.

Piunti precisa che la battaglia è appena cominciata: “Vogliamo vedere i fatti, veder tornare nelle stanze del Madonna del Soccorso i letti, i macchinari, il personale. Come e più di prima. Le reazioni scomposte sono la dimostrazione plastica di come, nell’epoca delle mascherine, il Pd sia stato smascherato sulle sue subdole manovre finalizzate allo smantellamento dell’ospedale”.