Piunti: “Il 2020 sarà l’anno dei cantieri. Affrontate tante difficoltà, San Benedetto è più pulita e sicura”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Il 2020 sarà l’anno dei cantieri”. E’ questo l’annuncio, o perlomeno l’auspicio, dell’amministrazione comunale che si accinge ad affrontare l’ultimo anno ‘pieno’ di mandato prima delle elezioni previste nella tarda primavera del 2021.

Dal lungomare alla prosecuzione della pista ciclabile di via Moretti, passando per piazza Montebello e piazza Ancona, la città si prepara alla trasformazione.

Il primo a partire sarà l’intervento per la realizzazione del percorso per biciclette a sbalzo sull’Albula, dopo l’ok ricevuto dalla Sovrintendenza. I pini, proprio come accaduto a ovest ai tempi di Gaspari, verranno rimossi e sostituiti con altre essenze arboree e questo consentirà di affacciarsi fino all’incrocio di via Piemonte.

Per il completamento del lungomare, invece, si attenderà la conclusione della stagione estiva, così come per il restyling dell’ex piazza della Verdura.

“Al contrario di altri, noi stiamo lavorando”, dice il sindaco Piunti. “Ci sono lavori che hanno bisogno dei loro tempi. Molte cose in fase di attuazione non erano nemmeno previste in un programma che è in fase di ultimazione, siamo ad una percentuale molto alta”.

Innegabile, tuttavia, la difficoltà di azione riscontrata nel 2019, con svariate situazioni che hanno comportato una sosta ai box. “Le opere che avranno la possibilità di vedere la luce, verranno eseguite – insiste il primo cittadino – al di là di chi sarà il prossimo sindaco, è innegabile che i prossimi cinque anni saranno meno impegnativi, noi abbiamo posto le basi di lavoro”.

“BILANCIO SANO” L’occhio della giunta, al completo in occasione della conferenza di fine anno, va soprattutto ai conti. “Abbiamo un bilancio sano, costantemente monitorato. Non ricorriamo quasi più alle anticipazioni di cassa”. Piunti sottolinea pertanto i cosiddetti ‘imprevisti’, a partire dall’emergenza ponti – che costringerà il Comune a stanziare 500 mila euro – e all’obbligo di installazione dei seggiolini allo stadio Riviera delle Palme, pena la mancata iscrizione della Sambenedettese al campionato.

“Il 25 novembre abbiamo venduto l’ex scuola Curzi a 1,5 milioni e tutti i soldi li abbiamo reinvestiti in opere pubbliche. Per molti progetti eravamo già pronti, ma occorrevano i soldi. Abbiamo operato in emergenza. Il settore dei lavori pubblici sarà la punta di diamante dell’ente nel 2020, cominceremo con gli asfalti, interverremo sulle vie disastrate, da nord a sud. Al Ballarin sarà messo in sicurezza il muro ovest con lo spostamento della cabina dell’Enel e inizieremo ad est i lavori per ripristinare una viabilità ottimale in via Marchegiani. Inoltre, dopo le feste prenderanno il via gli interventi per il villaggio della piccola pesca”.

“CITTA’ PIU’ SICURA” Capitolo sicurezza. Piunti si sofferma sui finanziamenti dedicati agli impianti di videosorveglianza e definisce la città più sicura: “Ci sono stati dei ritardi non dipesi dalla nostra volontà, il progetto sta per vedere la luce. Contestualmente abbiamo aderito al ‘controllo del vicinato’ e voglio ringraziare l’associazione Occhio Amico. L’intento adesso è allargarci pure a Monteprandone”.

NUOVE ISOLE ECOLOGICHE Sul fronte della pulizia, l’amministrazione fa sapere che inaugurerà nuove isole ecologiche in giro per la città. Attualmente ne esistono due, una in via Mazzocchi e l’altra di fronte alla Capitaneria di Porto. Quelle che sorgeranno saranno dedicate non solo ai commercianti ma anche agli utenti, specialmente nelle zone turistiche in cui è elevato il numero delle seconde case. “La città è più decorosa e pulita – continua Piunti – una recente classifica ha premiato la provincia di Ascoli Piceno nell’ambito della qualità della vita. In tal senso San Benedetto ha contribuito in maniera fondamentale. Siamo la terza città per accoglienza turistica d’Italia, dopo Jesolo e Riccione”.

Nel sociale verranno investiti 36 mila euro per la realizzazione di una spiaggia per disabili nel tratto libero situato davanti al campo Europa. “In questo anno non abbiamo aumentato le rette dei centri diurni – precisa l’assessore Carboni – e per l’emergenza freddo abbiamo confermato la disponibilità dell’alloggio di via delle Conquiste. Ed ancora, per far fronte alla carenza di case popolari abbiamo deciso di muoverci in un altro modo mettendo a disposizione 50 mila euro per aiutare le persone al pagamento dei canoni di affitto”. Sempre la Carboni rivela che una parte del consultorio di via Manzoni sarà affidata all’associazione per disabili X Mano.

“VARIANTI? PREVARRA’ IL BENEFICIO PUBBLICO” Immancabile un cenno all’urbanistica, a fronte delle sette proposte di varianti che hanno scatenato timori e proteste tra i cittadini. “Non abbiamo alcuna volontà di cementificare la città. Prima o poi dovremo decidere, non discuteremo all’infinito. Prevarranno i progetti dove il beneficio pubblico sarà evidente”.