Piunti confermato consigliere nazionale dell’Anci annuncia battaglia sui tagli ai Comuni: “Il Governo ci costringe ad aumentare i costi per i cittadini”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il sindaco di San Benedetto, Pasqualino Piunti, è stato riconfermato nel consiglio nazionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Itailani. La nomina è arrivata durante la precongressuale marchigiana che, in quota Marche, ha nominato anche i sidnaci di Fano e Fabriano. Per il sindaco di San Benedetto si tratta di un incarico che si affianca a quello di membro del tavolo nazionale del Welfare. Piunti ha già anticipato quello che sarà uno dei punti principali del proprio programma di consigliere nazionale, vale a dire la lotta contro i continui tagli ai trasferimenti agli enti locali.

“Così non è possibile andare avanti – spiega – abbiamo tagliato tutto il possibile, cerchiamo di spezzare l’euro in quattro perché noi siamo sulla linea del fronte, tutti i giorni, e nonostante tutti riceviamo sempre più insulti e sempre meno complimenti. Siamo arrivati al punto di indebitarci, cioè fare un mutuo, per asfaltare le strade, un compito che dovrebbe rientrare nell’ordinaria amministrazione. Ho manifestato questa mia preoccupazione nel corso del convegno sulla figura del giurista, nativo di San Benedetto, Piero Alberto Capotosti svoltosi sabato 5 ottobre proprio nella mia città.

Piunti prende spunto dal titolo dell’intervento dell’ospite d’onore, il giudice costituzionale ed ex Presidente del Consiglio Giuliano Amato, “Il Governo locale, o quel che ne rimane”, per un altolà ad ogni ipotesi di manovra economica a carico delle finanze locali. “Spero proprio che non sia vero che lo Stato pensi di intervenire con l’ennesima sforbiciata ai trasferimenti agli Enti locali pur di far quadrare i conti e condivido la posizione del presidente ANCI Decaro: andremo in piazza e spiegheremo ai cittadini chi è che vuol farsi bello coi soldi degli altri. Va bene il blocco dell’IVA, va bene la riduzione del cuneo fiscale, ma se poi i Comuni si vedono costretti ad aumentare le tariffe dei servizi o a ridurne qualità e quantità, dov’è il guadagno per i cittadini? La differenza sta nel bersaglio: ministri e parlamentari ci fanno un figurone, noi prendiamo schiaffi”.