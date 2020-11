Piunti: “Ben venga la candidatura di Canducci. Saranno i cittadini a decidere”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Canducci? Ben venga la sua candidatura”. Pasqualino Piunti usa la diplomazia per commentare la scelta dell’ex assessore di correre per conquistare la guida della città. “Ogni volta che qualcuno decide di mettersi in gioco è un fatto positivo. Poi sulle strategie che hanno portato all’individuazione del suo nome riconosco di essere poco informato. Sto lavorando a testa bassa e sono poco attento”. Il gruppo Risorgi Marche, che appoggerà Canducci, ha parlato apertamente di quinquennio disastroso, ma anche in questo caso il primo cittadino scansa le polemiche. “Fa parte del gioco delle parti. Sono i cittadini a decidere, saranno loro a fare le dovute valutazioni”.

Sull’ipotesi di ricandidatura, invece, per ora nessuna conferma, né smentita: “I conti li farò quando i tempi saranno idonei. Adesso ho un impegno con i sambenedettesi. Ho affrontato un terremoto e due pandemie, ma sono qui”.