Piunti: “Aiutiamo tutti, ma non abbiamo l’anello al naso. Non accettiamo lezioni di solidarietà”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro frontale. Pasqualino Piunti risponde ad Anna Casini, che lo aveva accusato di “egoismo” nell’ambito della polemica sui 25 pazienti che sarebbero potuti arrivare nei prossimi giorni dall’ospedale di Fermo.

“San Benedetto non accetta lezioni di accoglienza e solidarietà da nessuno, per noi parlano i fatti”, tuona il sindaco. “Sia nel caso del terremoto che del coronavirus abbiamo aperto le nostre porte senza discussioni”.

Il primo cittadino ricorda pertanto la riunione svolta venerdì con Cesare Milani: “Mi sono rapportato con la direzione generale dell’area vasta e con la Regione. Ho espresso le nostre riserve e perplessità sulla possibilità che potessero arrivare altri pazienti. Non c’è nessun campanilismo. Il giorno prima Ceriscioli mi aveva detto che non sapeva nulla di questo trasferimento. Io mi rifaccio alle parole di Milani, se arriverà qualcuno, saranno al massimo 4-5 persone”.

Poi l’obiettivo torna sulla vicepresidente: “Noi siamo disposti ad aiutare sempre tutti, ma non abbiamo l’anello al naso. La Casini è la stessa che disse che non poteva darci Utic perché il Madonna del Soccorso non aveva la Rianimazione. Poi per magia l’ospedale è diventato ospedale covid proprio perché aveva la Rianimazione. Personaggi noti a tutti della politica regionale hanno individuato in questo triste momento l’opportunità di portare a termine il disegno dello smantellamento. Questo è il pensiero della città di San Benedetto che io rappresento”.