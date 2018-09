Pista ciclabile sull’Albula, San Benedetto intercetta 85mila euro per completarla. Urbinati: «Splendida notizia per la città»

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Approvata la graduatoria regionale per la sicurezza ciclistica cittadina. San Benedetto si piazza al secondo posto ed ottiene 85mila euro di finanziamento per il progetto della pista ciclabile lungo il torrente Albula. La graduatoria è stata approvata questa mattina dalla Giunta regionale, in attuazione della delibera 844/2018, relativa al finanziamento di interventi finalizzati alla messa in sicurezza e realizzazione di percorsi ciclabili cittadini, attraverso fondi ministeriali destinati ai Comuni con più di 20mila abitanti.

I Comuni che hanno presentato le istanze sono 9, quelli risultati finanziabili, rispetto alle risorse ad oggi disponibili (€ 448.990,85), sono i primi 4. Al secondo posto c’è San Benedetto che ottiene 85mila euro. «Le risorse potranno essere utilizzate per la pista ciclopedonale che costeggia il torrente Albula da via Toscana a viale De Gasperi, un progetto quasi interamente finanziato dalla precedente amministrazione comunale – spiega il capogruppo in Consiglio regionale, Fabio Urbinati –. Le ulteriori risorse messe a disposizione della Regione consentiranno così il completamento del percorso fino a via Ugo Bassi. Il posizionamento di San Benedetto in graduatoria è una splendida notizia per la città e la conferma dell’attenzione della Regione Marche alla mobilità sostenibile, alla riduzione dell’inquinamento ed al rispetto dell’ambiente».

A breve, come richiesto dal Ministero, una volta verificata l’accettazione dei contributi da parte dei Comuni, dovrà essere approvato, con atto di Giunta, il Programma definitivo degli interventi finanziati.