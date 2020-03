Pignotti (FI): “Bene l’arrivo di Bertolaso. Ora Ceriscioli chiuda tutto come la Lombardia”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Chiede “chiusura totale” il consigliere comunale di Forza Italia Valerio Pignotti commentando la decisione di Ceriscioli di interpellare l’ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso. “Con piacere – afferma infatti – noto che Ceriscioli ha capito, dopo tre settimane, che la situazione nella Regione Marche non è alquanto rosea. Ora urge realizzare una struttura con almeno 100 posti letto per terapia intensiva affinché l’ondata del famoso picco non ci trovi impreparati”.

“Suggerisco a questo punto – continua il berlusconiano – a Ceriscioli di adottare nel più veloce tempo possibile l’ordinanza di chiusura totale che ha utilizzato la Regione Lombardia allo scopo di tutelare tutti quei lavoratori che il Governo non è stato capace di proteggere”.