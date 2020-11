Pignotti chiede l’istituzione di un fondo per le attività, il plauso di Forza Italia Giovani: “Ottima iniziativa”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “In un momento particolarmente difficile come questo che stiamo vivendo a causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica pensiamo che sia assolutamente prioritario affrontare e cercare di superare al meglio la crisi che genera la pandemia nelle aziende e nelle attività commerciali ed artigiane del territorio”. E’ con queste parole che Michael Malara, coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani, commenta l’iniziativa del consigliere comunale sambenedettese Valerio Pignotti che ha presentato una mozione per chiedere di istituire un fondo apposito per il sostegno straordinario alle nostre attività produttive. “Ha fatto benissimo – spiega Malara – perché mentre il Governo Nazionale naviga a vista, gli enti locali sono sempre più chiamati a salvaguardare tali aziende che, ogni giorno tramite le associazioni di categoria, rivendicano sgravi fiscali e la possibilità di contributi a fondo perduto per poter garantire i livelli occupazionali. Il buon governo del Centrodestra ha già stanziato, come Regione Marche, circa 10 Milioni di euro che rappresentano una vera e propria boccata d’ossigeno per le categorie in crisi. Riteniamo pertanto che in questo periodo le discussioni elettorali debbano essere rimandate. La città di San Benedetto e la sua comunità hanno bisogno di un cambio di passo fondamentale. Prima delle persone vengono i programmi. Viabilità, sanità e turismo saranno i punti cardine che dovranno guidare il centrodestra nel migliore percorso possibile affinché si possano allargare nei prossimi mesi i confini naturali della coalizione e quindi fare una scelta condivisa della squadra e del progetto del futuro governo cittadino. Ora il dibattito sulle poltrone lo lasciamo, quindi, al Centrosinistra, a cui sembra avere tanti generali senza truppe”.