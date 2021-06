Piceno Consind, confermati presidente e direttivo. Il centrodestra diserta il voto: “L’ente va riformato”

Domenico Procaccini è stato confermato alla guida del Piceno Consind. Con lui resta in sella il consiglio direttivo uscente composto dal sindaco di Castignano Fabio Polini e dai rappresentanti di Offida (Roberto D’Angelo), Spinetoli (Luigino Felicioni) e Ascoli (Francesco Viscione). Un’elezione che non ha visto la partecipazione del centro destra che ha deciso di non partecipare al voto. Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno infatti disertato l’elezione motivando la cosa con una nota congiunta delle tre sezioni provinciali dei partiti.

“La mission del Piceno Consind – spiegano nel comunicato – va celermente rivista e l’Ente riformato. Negli ultimi anni il Consorzio, che ha come scopo la promozione e lo sviluppo industriale, si è rivelato un vero e proprio ostacolo per la crescita occupazionale del territorio. Il centro destra dice basta. Non si può continuare più a far finta che tutto vada bene quando le imprese, il mondo del commercio e dell’artigianato, che sono all’interno del perimetro del Nucleo, subiscono costi maggiorati in cambio di servizi pressoché nulli, rispetto ad analoghe attività situate fuori dall’area del Consorzio. Il Piceno, per tornare ad essere attrattivo, ha necessità di un Ente snello che lavori per la sola promozione e lo sviluppo del territorio con il compito prioritario di intercettare investimenti e di fornire supporto e sostegno alle imprese. In quest’ottica si voleva avviare un percorso di condivisione politica sul processo di riforma dell’Ente, ma per la sinistra contano di più le poltrone e i relativi compensi che lo sviluppo futuro del territorio. Il centro destra pertanto non parteciperà all’elezione del “nuovo” Comitato Direttivo in virtù di un’imminente riforma dell’Ente da parte della Regione Marche”.