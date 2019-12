Picenambiente, scontro totale. L’opposizione accusa i vertici in commissione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Picenambiente non si smuove dalla sua posizione: “Siamo fermamente convinti che la società non sia a controllo pubblico e la sentenza del Tar ha confermato questa linea”. Lo dice il presidente Francesco Chincoli nel corso della commissione congiunta di bilancio e affari generali. “Il non controllo pubblico ci viene confermato da tre sentenze della Corte dei Conti. Noi della società restiamo fuori da ogni valutazione politica”.

Parole pronunciate davanti ai consiglieri comunali che, soprattutto sul fronte dell’opposizione, si oppongono a questo scenario.

Un anno fa era stato votato in assise un documento che ribadiva la natura pubblica della società, che gode di una quota azionaria in mano agli enti pubblici superiore al 50%. Esiste però un contratto a termine con dei privati che avevano risposto ad una gara. Ecco allora l’impugnazione della delibera. “Nel merito c’è un pronunciamento che non devo nemmeno commentare – osserva l’amministratore delegato della partecipata Leonardo Collina – abbiamo dovuto adire al Tar perché eravamo di fronte ad una delibera di consiglio comunale. Rispetto le sentenze sia quando ci danno ragione che quando ci danno torto. Dovreste apprezzare l’assenza di commenti o comunicati stampa da parte nostra; prendete atto che ad oggi un Tribunale ha detto una cosa rispetto a un convincimento diverso”.

Il confronto si accende e i membri dell’amministrazione si scagliano contro la minoranza, fin da subito polemica. “Volete risposte dalla Picenambiente e sulla qualità dei servizi o fare un processo?”, sbotta Carmine Chiodi.

Il clima per nulla natalizio resta teso. Rosaria Falco e Giorgio De Vecchis alzano la voce (“se la società non è a controllo pubblico, che ti abbiamo messo a fare lì?”, urla a Chincoli l’esponente di Ripartiamo da Zero) e anche i vertici perdono la pazienza.

“Nel 2028 i privati dovranno riconsegnare le loro quote e a quel punto il pubblico pagherà le quote e ci farà quello che vorrà”, ribatte Collina. “La vostra sembra una guerra di religione. Questa psicosi che con il controllo pubblico c’è la panacea di tutti i mali e senza no, è sbagliata. Il controllo pubblico non ha maggior peso sull’efficacia e efficienza del servizio, perché è in funzione di una convenzione”.