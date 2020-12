Piazza Montebello, la riqualificazione slitta al 2022. Di Francesco: “Almeno si metta mano alla sicurezza dei ponti”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il consiglio comunale approva la modifica del piano triennale dei lavori pubblici. Tra le opere inserite nel documento spuntano il restauro delle balaustre del lungomare nord per 180 mila euro, la realizzazione di una rotatoria tra la Statale e via Val Tiberina a cura di un privato, la messa in sicurezza del ponte sull’Albula di via Piemonte (primo lotto di un progetto che comprende anche la sistemazione del ponte sul lungomare) per 300 mila euro, la manutenzione straordinaria delle ringhiere sull’Albula in via Montello con realizzazione del marciapiede per 200 mila euro, la realizzazione di un percorso per non vedenti ed ipovedenti per 187 mila euro e la realizzazione di un giardino multisensoriale a palazzo Piacentini per 164mila euro.

“Ritengo importante il restauro delle balaustre e la messa in sicurezza dei ponti”, afferma il capogruppo dei dem Antimo Di Francesco. “Ci sono interventi importanti da realizzare e mi auguro che venga fatto, visto che altri sono stati rinviati come il restyling di Piazza Montebello”.

Proprio sullo stato di Piazza Montebello, l’amministrazione comunica lo slittamento della ristrutturazione al 2022 con i costi complessivi che salgono a 500 mila euro. “Il settore lavori pubblici ha accertato la necessità di lavorare anche nel sottosuolo – spiega l’assessore ai lavori pubblici Pierluigi Tassotti – il progetto è quasi terminato, ma l’importo è notevolmente cresciuto”.

Riguardo al Ballarin, che godrà di una sistemazione parziale con la restituzione al quartiere di un’area verde, il sindaco Piunti difende l’operato della giunta: “Noi non siamo il top, ma dipingerci sempre come inadeguati è sbagliato. Ho una maggioranza che non ama andare sui giornali ma lavora a testa bassa. E guai a chi me li tocca. Accetto suggerimenti, non le lezioni. E’ stato omesso sempre un fatto: la Croce Verde aspettava da vent’anni la nuova sede. Noi gliel’abbiamo data”.