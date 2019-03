Pesca, polemica sui fondi Flag: “Non si tutela la pesca. Così è spreco di denaro pubblico”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Esplode la polemica sull’utilizzo dei fondi del Flag Marche Sud a San Benedetto. A parlare di «spreco di denaro pubblico» è l’ex assessore Nazzareno Torquati che in vista dell’apertura del progetto “Un Mare di Idee” collegato proprio alla promozione delle attività finanziate dai fondi per la pesca, tira le somme delle scelte effettuate proprio nell’erogazione di quel denaro. «L’impegno di spesa finanziato totalmente dalla comunità europea – spiega – e denominato Flag, in questo momento, ammonta a circa 1,3 milioni per quanto riguarda il nostro territorio. Cifra importante che segue un analogo finanziamento 2011/14 denominato Gac per un importo di circa 1,1 milioni di euro. Totale 2,4 milioni di euro che se effettivamente spesi per le nostre marinerie avrebbero certamente dato una svolta epocale e originato un rinnovamento ed un nuovo assetto produttivo, commerciale e sociale. Non è andata così e non sta andando così, con il Gac i risultati sono stati minimi se non inconsistenti e si sono restituiti alla Regione oltre 400mila euro non spesi e sarebbero stati di più se si considera il finanziamento di un evento molto discutibile all’ Expo con 160mila euro. Ora con il Flag dopo nemmeno un anno sono stati già spesi o impegnati 900 mila euro, pari al 70% del totale». Torquati elenca quali settori, rientranti negli obiettivi del progetto, hanno ottenuto un finanziamento denunciando l’assenza di due di quegli ambiti: la diversificazione e l’innovazione. «Diversificazione per un contributo di 300 mila euro – spiega – e innovazione per 100 mila euro che saranno destinati a finanziare al 50% progetti di importo non superiore ai 30 mila euro . Quindi questi sono investimenti residui che secondo gli organizzatori dovrebbero, con il programma “Un Mare D’Idee”, seminare spunti e idee d’innovazione provenienti dalla pesca, ma anche da altri mondi, in un’ottica di contaminazione virtuosa tra settori per dare nuova linfa e rivitalizzazione alla “comunità di pesca” del Flag Marche Sud». A questo punto l’ex assessore parla di «autentico spreco di denaro pubblico, che andrebbe esaminato dagli organismi di controllo competenti a partire dalla Regione Marche». «Più volte – afferma infatti Torquati – è stata rappresentata la reale esigenza della marineria e di come si potessero creare le premesse per il suo rilancio, ma per mancanza di capacità politica e di visione strategica non sono state prese in considerazione per favorire confuse azioni prive di costi/benefici e di aderenza alla realtà dove traggono profitto solo le società di consulenza. In un documento di un anno fa i rappresentanti della marineria facenti parte della costituzione del FLAG Marche Sud avevano proposto una serie di interventi che andavano dalla Creazione di un Centro Servizi per la Pesca alla Formazione con una Accademia della Pesca, da un Censimento socio-economico per valutare poi i benefici del programma alla Sostenibilità della risorsa e la Mappatura della biomassa disponibile. Non siamo stati ascoltati e hanno speso 900 mila euro senza minimamente favorire la marineria, dovranno rendere conto di questo sia agli operatori del mare che alla città».