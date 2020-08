Pesca, Mangialardi: “Il fermo biologico va ripensato”

CIVITANOVA MARCHE – “A Civitanova Marche dovevano parlare di pesca, ma come sempre Salvini ha finito per mettere in scena il suo show volto a oscurare il povero Francesco Acquaroli. Ovviamente cavandosela con i soliti vuoti slogan qualunquisti e neanche un accenno a proposte concrete. Io credo invece che lo sviluppo del settore della pesca non possa prescindere dall’indirizzare al meglio i Fondi europei. Le Marche, con i suoi 174 chilometri di costa, 8 porti pescherecci, mille imprese di pesca, circa 50 imprese di acquacoltura, oltre 2 mila addetti e un indotto di centinaia di aziende che operano nella filiera, vantano un settore di primaria importanza, terzo nel panorama nazionale per valore delle produzioni ittiche, con circa il 10% del totale”.

Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Marche, Maurizio Mangialardi replicando al leader della Lega Matteo Salvini.

“Valorizzare le nostre produzioni ittiche locali – ha continuato Mangialardi – restano i contenuti principali delle nostre linee programmatiche che mirano all’aumento della competitività del settore ittico tramite l’ammodernamento dei porti, la realizzazione di nuovi servizi, l’inserimento di giovani nel comparto e tutela della piccola pesca. Inoltre, puntiamo alla realizzazione di piani di gestione della risorsa ittica per una pesca sostenibile. Su questa base dovrà essere ripensato anche “il fermo biologico”, strumento necessario, ma non più condivisibile nell’articolazione assunta nell’ultimo decennio. Nostro obiettivo primario è quello di estendere tali regole in ambito extra regionale promuovendo il distretto del medio Adriatico”.