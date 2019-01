OFFIDA – Nicola Zingaretti fa il pieno a Offida. Nelle consultazioni di circolo del Pd in vista delle primarie di marzo, il governatore del Lazio conquista ben 76 voti sugli 85 totale. Un vero e proprio dominio che non lascia scampo agli avversari, che non toccano nemmeno la doppia cifra.

Maurizio Martina si ferma infatti ad appena 4 preferenze, le stesse ottenute da Roberto Giachetti. Una scheda infine in favore di Dario Corallo.