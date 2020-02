Pd, sarà un commissariamento lampo. Ma il nome ancora non si trova

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Pd di San Benedetto è ancora alla ricerca di un commissario. Dopo le dimissioni di Edward Alfonsi, la segreteria comunale è senza una guida. Il tempo passa e gli incontri per arrivare ad una soluzione condivisa si susseguono.

Nei giorni scorsi il coordinatore provinciale Matteo Terrani ha incontrato sia i segretari dei tre circoli che i due consiglieri comunali dem. Ad oggi non esiste ancora una figura che metta d’accordo tutti, ma l’obiettivo di Terrani è fare in fretta.

Il commissario dovrà traghettare il Partito Democratico al congresso, chiamato ad eleggere colui che gestirà la fase di avvicinamento alle attesissime elezioni amministrative del 2021. L’appuntamento andrà in scena certamente prima dell’estate, con il periodo di transizione che durerà in questo modo non più di 3-4 mesi.

“Vanno rimotivati base ed iscritti – afferma Terrani – inoltre si dovrà ricostruire un raccordo tra le sezioni e andrà organizzato un calendario di iniziative”.