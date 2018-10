Pd regionale, si va verso la candidatura unica di Giovanni Gostoli

Il Pd potrebbe aver trovato il suo candidato alla segreteria regionale. Si tratta di Giovanni Gostoli, attualmente presidente provinciale del partito a Pesaro.

La scelta sarebbe frutto di un incontro avvenuto tra i cinque segretari provinciali delle Marche e il governatore Ceriscioli.

E’ stata sottolineata “l’assoluta necessità di unità per il rilancio del Pd in regione”, anche in vista delle prossime elezioni europee ed amministrative in programma nel 2019.

Il voto è previsto per il 2 dicembre. Le candidature dovranno essere presentate entro il 5 novembre.